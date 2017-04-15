«Торино» интересуется защитником «Дармштадта» Федецким
Интерес к защитнику «Дармштадта» Артему Федецкому проявляет «Дармштадт».
Об этом сообщил сам футболист.
«Не знаю, как информация могла так быстро просочиться. Я сам был
в шоке, когда это прочитал – честно. Ведь практически никому не разглашал. Да,
сейчас конкретика есть от «Торино». Ну как конкретика – обращались
представители клуба .
Что касается немецких клубов
– пока только идут разговоры. Один нюанс – перейду в «Торино» при условии, если
там останется Джо Харт. Чтобы спокойнее за ворота было. Конечно, это шутка.
Посмотрим, как будет развиваться ситуация», - цитирует Федецкого «Футбол 24».
В текущем сезоне 31-летний Артем Федецкий провел 15 матчей за «Дармштадт».
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