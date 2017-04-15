«Торино» интересуется защитником «Дармштадта» Федецким

Интерес к защитнику «Дармштадта» Артему Федецкому проявляет «Дармштадт». Об этом сообщил сам футболист.

«Не знаю, как информация могла так быстро просочиться. Я сам был в шоке, когда это прочитал – честно. Ведь практически никому не разглашал. Да, сейчас конкретика есть от «Торино». Ну как конкретика – обращались представители клуба .

Что касается немецких клубов – пока только идут разговоры. Один нюанс – перейду в «Торино» при условии, если там останется Джо Харт. Чтобы спокойнее за ворота было. Конечно, это шутка. Посмотрим, как будет развиваться ситуация», - цитирует Федецкого «Футбол 24».

В текущем сезоне 31-летний Артем Федецкий провел 15 матчей за «Дармштадт».