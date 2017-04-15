Дмитрий Семочко: При Илюмжинове в «Уралане» работал звездочет
Бывший полузащитник «Уралана»
Дмитрий Семочко рассказал о методах работа Кирсана Илюмжинова, который ранее
был президентом клуба
– Илюмжинов - абсолютно адекватный человек. Был, правда, один
момент, когда в команду пришел наставник Сергей Павлов. Он пригласил с собой
лидера «Локомотива» Игоря Чугайнова, вратаря Александра Филимонова, однако дела
у нас шли не очень. Тогда Илюмжинов предложил: «С командой будет работать
звездочет». Возможно, он по жизни нашему президенту помогал и тот решил
пригласить его в клуб.
– Какой была реакция Павлова?
– Сначала воспринял нормально, но все изменилось, когда этот
человек зашел в раздевалку и с серьезным лицом начал речь: «Завтра в воротах
должен стоять не этот футболист, а вот этот. В нападении выпустим этого...»
Павлов разнервничался: «Что ты мне рассказываешь? Я в сборной работал, опыт
имею и я – главный тренер». Звездочета отправили в неизвестном направлении, -
цитиет Семочко «Футбол 24».