Дмитрий Семочко: При Илюмжинове в «Уралане» работал звездочет

Бывший полузащитник «Уралана» Дмитрий Семочко рассказал о методах работа Кирсана Илюмжинова, который ранее был президентом клуба

– Илюмжинов - абсолютно адекватный человек. Был, правда, один момент, когда в команду пришел наставник Сергей Павлов. Он пригласил с собой лидера «Локомотива» Игоря Чугайнова, вратаря Александра Филимонова, однако дела у нас шли не очень. Тогда Илюмжинов предложил: «С командой будет работать звездочет». Возможно, он по жизни нашему президенту помогал и тот решил пригласить его в клуб.

– Какой была реакция Павлова?

– Сначала воспринял нормально, но все изменилось, когда этот человек зашел в раздевалку и с серьезным лицом начал речь: «Завтра в воротах должен стоять не этот футболист, а вот этот. В нападении выпустим этого...» Павлов разнервничался: «Что ты мне рассказываешь? Я в сборной работал, опыт имею и я – главный тренер». Звездочета отправили в неизвестном направлении, - цитиет Семочко «Футбол 24».