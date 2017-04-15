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РФПЛ. 23-й тур. ЦСКА – «Ростов», «Рубин» - «Краснодар» и другие матчи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Результаты матчей 23-го тура чемпионата России.

Матч

Амкар - Уфа

Судья:

Владимир Москалёв (Россия)

Место и дата

15 апреля 12:00, Звезда, Текстовая трансляция

Матч

ЦСКА - Ростов

Судья:

Кирилл Левников (Россия)

Место и дата

15 апреля 14:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

Матч

Анжи - Крылья Советов

Судья:

Алексей Николаев (Россия)

Место и дата

15 апреля 17:00, Анжи-Арена, Текстовая трансляция

Матч

Рубин - Краснодар

Судья:

Михаил Вилков (Россия)

Место и дата

15 апреля 19:30, Казань Арена, Текстовая трансляция

Матч

Оренбург - Терек

Судья:

Алексей Еськов (Россия)

Место и дата

16 апреля 12:30, Газовик, Текстовая трансляция

Матч

Урал - Томь

Судья:

Алексей Матюнин (Россия)

Место и дата

16 апреля 15:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция

Матч

Арсенал - Локомотив

Судья:

Сергей Лапочкин (Россия)

Место и дата

16 апреля 17:30, Арсенал, Текстовая трансляция

Матч

Спартак - Зенит

Судья:

Александр Егоров (Россия)

Место и дата

16 апреля 20:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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