РФПЛ. 23-й тур. ЦСКА – «Ростов», «Рубин» - «Краснодар» и другие матчи
Результаты матчей 23-го тура чемпионата России.
Матч
Судья:
Владимир Москалёв (Россия)
Место и дата
15 апреля 12:00, Звезда, Текстовая трансляция
Матч
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
15 апреля 14:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция
Матч
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
15 апреля 17:00, Анжи-Арена, Текстовая трансляция
Матч
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
15 апреля 19:30, Казань Арена, Текстовая трансляция
Матч
Судья:
Алексей Еськов (Россия)
Место и дата
16 апреля 12:30, Газовик, Текстовая трансляция
Матч
Судья:
Алексей Матюнин (Россия)
Место и дата
16 апреля 15:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция
Матч
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
16 апреля 17:30, Арсенал, Текстовая трансляция
Матч
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
16 апреля 20:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически