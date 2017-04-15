Гол Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Коламбус»

Патрик Кейн: В матче с «Нэшвиллом» голевых моментов мы создали меньше, чем хотелось бы

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн поделился впечатлениями после поражения в первом матче серии с «Нэшвилл Предаторз» (0:1).