Гол Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Коламбус»
Матч первого раунда плей-офф Кубка Стэнли между «Питтсбургом»
и «Коламбусом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Питтсбурга».
В составе победителей одна шайба в активе российского
форварда Евгения Малкина. Также отличились Синди Кросби, Джейк Гюнцль и Патрик
Хенрквст. У «Коламбуса» гол в активе Брэндона Саада. Российский вратарь гостей
Сергей Бобровский отыграл весь матч.
«Питтсбург» ведет в серии со счетом 2-0
НХЛ. Кубок Стэнли
Восточная конференция
Первый раунд
Матч
Питтсбург - Коламбус - 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
Голы:
Кросби (Шири, Гентзел), 8:31 (1:0). Саад (Веннберг, Джонс), 27:00 (1:1). Гентзел (Кросби, Коул), 27:51 (2:1). Малкин (Кросби, Коул), 42:01 (3:1). Хорнквист (Каллен, Кюнхакль), 59:14 (4:1).
Место и дата
15 апреля 02:00, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция