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Юниорский ЧМ. 2-й тур. США – Россия, Канада – Словакия и другие матчи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Результаты второго тура группового турнира чемпионата мира по хоккею среди юниоров.

Группа А

Матч

Финляндия (U-18) - Швейцария (U-18)

Место и дата

15 апреля 16:30, Арена Попрад, Онлайн-трансляция

Матч

Канада (U-18) - Словакия (U-18)

Место и дата

15 апреля 20:30, Арена Попрад, Онлайн-трансляция

Группа В

Матч

США (U-18) - Россия (U-18)

Место и дата

15 апреля 16:30, , Онлайн-трансляция

Матч

Швеция (U-18) - Чехия (U-18)

Место и дата

15 апреля 20:30, , Онлайн-трансляция

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