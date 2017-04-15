Юниорский ЧМ. 2-й тур. США – Россия, Канада – Словакия и другие матчи
Результаты второго тура группового турнира чемпионата мира
по хоккею среди юниоров.
Группа А
Матч
Финляндия (U-18) - Швейцария (U-18)
Место и дата
15 апреля 16:30, Арена Попрад, Онлайн-трансляция
Группа В
Матч
Канада (U-18) - Словакия (U-18)
Место и дата
15 апреля 20:30, Арена Попрад, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
15 апреля 16:30, , Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
15 апреля 20:30, , Онлайн-трансляция
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