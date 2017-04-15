«Монреаль» в овертайме обыграл «Рейнджерс», Радулов забросил решающую шайбу
Матч первого раунда плей-офф Кубка Стэнли между «Монреалем» и
«Рейнджерс» завершился победой хозяев в овертайме. Итоговый счет матча – 4:3 в
пользу «Монреаля».
Решающую шайбу в овертайме забросил российский форвард Александр
Радулов, который также заработал еще два очка за результативные передачи. Кроме
него, у «Монреаля» голы в активе Джеффа Питри, Пола Байрона и Томаша Плеканеца.
У «Рейнджеров» шайбы забрасывали Михаэль Грабнер, Рик Нэш и Матс Зуккарелло.
Счет в серии стал равным – 1-1.
НХЛ. Кубок Стэнли
Восточная конференция
Первый раунд
Матч
Монреаль - Рейнджерс - 4:3 О.Т. (2:1, 0:2, 1:0, 1:0)
Голы:
Петри (Дано, Радулов), 4:05 (1:0). Грабнер 13:48 (1:1). Байрон (Галлахер), 15:42 (2:1). Нэш (Холден, Веси), 29:58 (2:2). Зукарелло (Степан, Смит), 34:47 (2:3). Плеканец (Гальченюк, Радулов), 59:42 (3:3). Радулов (Уэбер, Пачиоретти), 78:34 (4:3).
Место и дата
15 апреля 02:00, Белл Центр, Онлайн-трансляция
Счет в серии – 1-1.