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«Сент-Луис» в гостях обыграл «Миннесоту»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч первого раунда плей-офф Кубка Стэнли между «Миннесотой» и «Сент-Луисом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Сент-Луиса».

В составе победителей отличились Джоэл Эдмундсон и Джейден Шварц. Россияне Владимир Тарасенко и Иван Барбашев результативными действиями не отметились. У «Миннесоты» гол в активе Зака Паризе.

Счет в серии – 2-0 в пользу «Сент-Луиса».

НХЛ. Кубок Стэнли

Западная конференция

Первый раунд

Матч

Миннесота - Сент-Луис - 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Голы:

Эдмундсон (Берглунд, Пяярви-Свенссон), 23:51 (0:1). Паризе (Стаал, Сутер), 37:44 (1:1). Шварц (Бродзяк, Петранжело), 57:33 (1:2).

Место и дата

15 апреля 03:00, Эксель Энерджи Центр, Онлайн-трансляция

Счет в серии – 0-2

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