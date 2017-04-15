«Сент-Луис» в гостях обыграл «Миннесоту»
Матч первого раунда плей-офф Кубка Стэнли между «Миннесотой»
и «Сент-Луисом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Сент-Луиса».
В составе победителей отличились Джоэл Эдмундсон и Джейден
Шварц. Россияне Владимир Тарасенко и Иван Барбашев результативными действиями
не отметились. У «Миннесоты» гол в активе Зака Паризе.
Счет в серии – 2-0 в пользу «Сент-Луиса».
НХЛ. Кубок Стэнли
Западная конференция
Первый раунд
Матч
Миннесота - Сент-Луис - 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Голы:
Эдмундсон (Берглунд, Пяярви-Свенссон), 23:51 (0:1). Паризе (Стаал, Сутер), 37:44 (1:1). Шварц (Бродзяк, Петранжело), 57:33 (1:2).
Место и дата
15 апреля 03:00, Эксель Энерджи Центр, Онлайн-трансляция
Счет в серии – 0-2
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