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День в истории. Илье Ковальчуку исполнилось 34 года

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня отмечает день рождения известный российский хоккеист, форвард СКА Илья Ковальчук. Ему исполнилось 34 года.

Ранее Илья также выступал за «Спартак», «Ак Барс», «Химик», «Атланту» и «Нью-Джерси». В составе СКА Ковальчук стал победителем Кубка Гагарина. В составе «Нью-Джерси» он дошел до финала Кубка Стэнли.

Дважды попадал в символическую сборную НХЛ. Четырежды участвовал в Матчах звезд КХЛ. Вместе со сборной России завоевал две золотые медали на чемпионатах мира, а также две серебряных и две бронзовых. Бронзовый призер Олимпиады-2002.

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