Скандальная победа СКА, нокаут от Бивола, голы Радулова и Малкина. Главные новости утра
«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных
новостей утра субботы.
1. СКА обыграл «Магнитку» и увеличил преимущество в
финальной серии Кубка Гагарина до 3-1. Эта победа вызвала вопросы у многих
болельщиков по поводу качества судейства.
2. В чемпионате Испании «Атлетик» разгромил «Лас-Пальмас» со
счетом 5:1.
3. Во Франции «ПСЖ» обыграл «Анже» благодаря дублю Ди Марии.
4. В чемпионате Португалии «Спортинг» без особого труда
обыграл «Виторию».
5. В стане Криштиану Роналду утверждают, что слухи об
обвинении в изнасиловании – ложь.
6. «Питтсбург» обыграл «Коламбус» благодаря голу Малкина.
7. Александр Радулов в овертайме принес победу «Монреалю».
8. Дмитрий Бивол в четвертом раунде нокаутировал Самуэля
Кларксона.
9. Миланское дерби принесет «Интеру» рекордные кассовые
сборы.
10. Курское «Динамо» обыграло «Прагу» и вышло в финал
женской баскетбольной Евролиги.
Блог дня: Хитрый лис.
Как Кормье обманул всех на взвешивании, благодаря полотенцу
Видео дня: СКА – «Металлург» Мг. Огненная
пресс-конференция Знарка и Воробьева
Цитата дня: Геннадий Величкин: Вопросы по матчу? Все вопросы к СКА и судейскому комитету
Обязательно к прочтению: Китайское дерби. И это о матче «Интер» – «Милан»
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– «Магнитка» (видео)