Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Амкар- : -Уфа
Футбол  ЦСКА- : -Ростов
Футбол  Анжи- : -Крылья Советов
Футбол  Интер- : -Милан
Хоккей  США (U-18)- : -Россия (U-18)
Футбол  Рубин- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Скандальная победа СКА, нокаут от Бивола, голы Радулова и Малкина. Главные новости утра

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра субботы.

1. СКА обыграл «Магнитку» и увеличил преимущество в финальной серии Кубка Гагарина до 3-1. Эта победа вызвала вопросы у многих болельщиков по поводу качества судейства.

2. В чемпионате Испании «Атлетик» разгромил «Лас-Пальмас» со счетом 5:1.

3. Во Франции «ПСЖ» обыграл «Анже» благодаря дублю Ди Марии.

4. В чемпионате Португалии «Спортинг» без особого труда обыграл «Виторию».

5. В стане Криштиану Роналду утверждают, что слухи об обвинении в изнасиловании – ложь.

6. «Питтсбург» обыграл «Коламбус» благодаря голу Малкина.

7. Александр Радулов в овертайме принес победу «Монреалю».

8. Дмитрий Бивол в четвертом раунде нокаутировал Самуэля Кларксона.

9. Миланское дерби принесет «Интеру» рекордные кассовые сборы.

10. Курское «Динамо» обыграло «Прагу» и вышло в финал женской баскетбольной Евролиги.

Блог дня: Хитрый лис. Как Кормье обманул всех на взвешивании, благодаря полотенцу

Видео дня: СКА – «Металлург» Мг. Огненная пресс-конференция Знарка и Воробьева

Цитата дня: Геннадий Величкин: Вопросы по матчу? Все вопросы к СКА и судейскому комитету

Обязательно к прочтению:  Китайское дерби. И это о матче «Интер» – «Милан»

«А-а-а, балет устроили…!» Оглушительный скандал в матче СКА – «Магнитка» (видео)

От Алекса до Дзюбы. 5 игроков, необходимых «Спартаку» в матче с «Зенитом»

Именинники дня: Илья Ковальчук, Дуду, Хавьер Фернандес.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Кросби забросил 50-ю шайбу в плей-офф за карьеруКапитан «Питтсбурга» Сидни Кросби открыл счет во втором матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Коламбусом» (4:1).НХЛ. Кубок Стэнли. 1/4 финала. «Монреаль» обыграл «Рейнджерс», «Питтсбург» выиграл у «Коламбуса» и другие матчиРезультаты матчей первого раунда Кубка Стэнли.«Эдмонтон» обыграл «Сан-Хосе» и сравнял счет в серииМатч первого раунда Кубка Стэнли между «Эдмонтоном» и «Сан-Хосе» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Эдмонтона».Бивол нокаутировал КларксонаПоединок за титул временного чемпиона мира по версии WBA в категории до 79,4 кг между россиянином Дмитрием Биволом и американцем Самуэлем Кларксоном завершился победой российского спортсмена нокаутом.День в истории. Илье Ковальчуку исполнилось 34 годаСегодня отмечает день рождения известный российский хоккеист, форвард СКА Илья Ковальчук. Ему исполнилось 34 года.«Сент-Луис» в гостях обыграл «Миннесоту»Матч первого раунда плей-офф Кубка Стэнли между «Миннесотой» и «Сент-Луисом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Сент-Луиса».«Монреаль» в овертайме обыграл «Рейнджерс», Радулов забросил решающую шайбуМатч первого раунда плей-офф Кубка Стэнли между «Монреалем» и «Рейнджерс» завершился победой хозяев в овертайме. Итоговый счет матча – 4:3 в пользу «Монреаля».Гол Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Коламбус»Матч первого раунда плей-офф Кубка Стэнли между «Питтсбургом» и «Коламбусом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Питтсбурга».«Отдайте им Кубок…». Почему финал КХЛ превращается в грандиозный скандал«Отдайте им Кубок…». Почему финал КХЛ превращается в грандиозный скандалОбозреватель «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко разбирается, почему «Магнитка» считает, что ее в финале Кубка Гагарина засуживают.Было ли удаление Зарипова? Почему судьи и правы, и не правы [все детали]Было ли удаление Зарипова? Почему судьи и правы, и не правы [все детали]Эпизод, который против нашей воли стал главным в четвертом матче финала Кубка Гагарина СКА – «Магнитка».«СТЫДНО!!! С таким судейством в КХЛ…!» Жесткая реакция правительства РФ (видео)«СТЫДНО!!! С таким судейством в КХЛ…!» Жесткая реакция правительства РФ (видео)Реальный пожар разгорелся вокруг матча СКА – «Магнитка» (3:2). В ход пошла тяжелая артиллерия.«Только про допинг никому не говорите!» Неожиданные снайперы СКА и эхо скандала«Только про допинг никому не говорите!» Неожиданные снайперы СКА и эхо скандалаЗубарев и Хафизуллин пытаются объяснить, почему они забивают вместо форвардов, а Величкин отправляет журналистов в судейский комитет.«Грамотно!» Эта пресс-конференция бьет все рекорды абсурда (видео)«Грамотно!» Эта пресс-конференция бьет все рекорды абсурда (видео)Илья Воробьев и Олег Знарок выдали очередную огненную пресс-конференцию после матча финала Кубка Гагарина.Борис Михайлов: Армейцы нашли у Кошечкина кнопкуБорис Михайлов: Армейцы нашли у Кошечкина кнопкуДвукратный олимпийский чемпион похвалил победителей за выполнение плана на игру и пожурил лидеров соперников.Владислав Калетник: Считаем, что это была наша игра: мы вели в счете, но не удержали преимуществоНападающий «Металлурга» Владислав Калетник поделился впечатлениями от четвертого матча финальной серии Кубка Гагарина против СКА (2:3).Евгений Тимкин: Понимаю, что в хоккее надо где-то перехитрить соперника. Обидно, что на такие эпизоды ведутся судьиНападающий «Металлурга» Евгений Тимкин поделился впечатлениями от четвертого матча финальной серии Кубка Гагарина против СКА (2:3).Александр Дергачев: Может, «Магнитка» в следующем матче удивитНападающий СКА Александр Дергачев поделился впечатлениями от четвертого матча финальной серии Кубка Гагарина против «Металлурга» (3:2).Динар Хафизуллин: Нашли противоядие против тройки Коваржа? Сплюньте!Защитник СКА Динар Хафизуллин поделился впечатлениями от четвертого матча финальной серии Кубка Гагарина против «Металлурга» (3:2).Александр Медведев: Слова Величкина? Еще раз скажу: не надо гневать хоккейных боговЧлен совета директоров СКА Александр Медведев поделился впечатлениями от четвертого матча финальной серии Кубка Гагарина против «Металлурга» (3:2).Олег Знарок: Не кажется ли мне судейство однобоким? Не ко мне вопросГлавный тренер СКА Олег Знарок поделился впечатлениями от четвертого матча финальной серии Кубка Гагарина против «Металлурга» (3:2).
Хоккей
День в истории. Илье Ковальчуку исполнилось 34 года
Хоккей
«Сент-Луис» в гостях обыграл «Миннесоту»
Хоккей
«Монреаль» в овертайме обыграл «Рейнджерс», Радулов забросил решающую шайбу
Хоккей
Гол Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Коламбус»
все новости
Монреаль
Монреалькалендарьстатистика
СКА
СКАкалендарьстатистика
Питтсбург
Питтсбургкалендарьстатистика
Металлург Мг
Металлург Мгкалендарьстатистика
Александр Радулов
Александр Радуловвсе новости
Дмитрий Бивол
Дмитрий Биволвсе новости
Сэмюэль Кларксон
Сэмюэль Кларксонвсе новости
Евгений Малкин
Евгений Малкинвсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости