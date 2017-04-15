«Эдмонтон» обыграл «Сан-Хосе» и сравнял счет в серии
Матч первого раунда Кубка Стэнли между «Эдмонтоном» и «Сан-Хосе»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Эдмонтона».
В составе победителей отличились Зак Кассиан и Коннор
Макдэвид. Счет в серии стал равным – 1-1.
НХЛ. Кубок Стэнли
Западная конференция
1-й раунд
Матч
Эдмонтон - Сан-Хосе - 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Голы:
Кэссиан (Летесту), 20:42 (1:0). Макдэвид 50:31 (2:0).
Место и дата
15 апреля 05:30, Роджерс Плэйс, Онлайн-трансляция
Счет в серии – 1-1
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