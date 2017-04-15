День в истории. Хавьеру Фернандесу исполнилось 26 лет
Сегодня отмечает день рождения известный испанский фигурист
Хавьер Фернандес. Ему исполнилось 26 лет.
Испанец выступает в одиночном катании и является одним из
лучших фигуристов мира. Хавьер - пятикратный чемпион Европы, двукратный чемпион
мира, двукратный бронзовый призер чемпионатов мира. В его активе также две
серебряные медали и одна бронзовая в финалах Гран-при.
Кроме того, Фернандес шесть лет подряд завоевывает титул
чемпиона Испании.
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