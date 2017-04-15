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День в истории. Хавьеру Фернандесу исполнилось 26 лет

Максим Кравченко
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Сегодня отмечает день рождения известный испанский фигурист Хавьер Фернандес. Ему исполнилось 26 лет.

Испанец выступает в одиночном катании и является одним из лучших фигуристов мира. Хавьер - пятикратный чемпион Европы, двукратный чемпион мира, двукратный бронзовый призер чемпионатов мира. В его активе также две серебряные медали и одна бронзовая в финалах Гран-при.

Кроме того, Фернандес шесть лет подряд завоевывает титул чемпиона Испании.


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