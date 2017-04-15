Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Амкар- : -Уфа
Футбол  ЦСКА- : -Ростов
Футбол  Анжи- : -Крылья Советов
Футбол  Интер- : -Милан
Хоккей  США (U-18)- : -Россия (U-18)
Футбол  Рубин- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

День в истории. 28 лет со дня трагедии на «Хиллсборо»

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня очередная годовщина трагедии на стадионе «Хиллсборо» в Шеффилде во время матча 1/2 финала Кубка Англии «Ноттингем Форест» - «Ливерпуль».

На стадионе возникла давка из-за неграмотных действий полиции, которая позволила болельщикам пройти на и так уже переполненную трибуну. На шестой минуте матч был остановлен, но полицейские не пропускали страдающих давки людей на поле, приняв их попытки прорваться на поле за хулиганские.

На месте трагедии погибли 82 человека, в тот же день в больницах скончались еще 14 человек, еще один, 14-летний Ли Николь, умер в больнице 19 апреля, а еще через четыре года, 3 марта 1993 года, от аппарата искусственного поддерживания жизни был отключен 22-летний Тони Бланд, проведший всеэто время в коме и ставший 96-й жертвой давки.

«Ливерпуль» чтит память 96 погибших болельщиков. Так, команда отказывается проводить матчи в годовщину трагедии в знак уважения. Свой матч против «Вест Брома» в чемпионате Англии «Ливерпуль» проведет в воскресенье.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Пообещал доказать Моуринью, что он не прав». Превью 33-го тура АПЛ«Пообещал доказать Моуринью, что он не прав». Превью 33-го тура АПЛ«Советский спорт» - о самом интересном в 33-м туре АПЛ.АПЛ. 33-й тур. «Тоттенхэм» - «Борнмут», «Манчестер Сити» - «Саутгемптон» и другие матчиРезультаты матчей 33-го тура чемпионата Англии.Защитник «Шальке» Колашинац летом перейдет в «Арсенал»Защитник «Шальке» Сеад Колашинац в летнее трансферное окно перейдет в лондонский «Арсенала», сообщает издание Reprezentacija из Боснии, откуда родом сам футболист.Антонио Конте: Ибрагимович – великий игрок, и он сейчас на пике карьерыГлавный тренер «Челси» Антонио Конте поделился ожиданиями от матча 33-го тура английской премьер-лиги против «Манчестер Юнайтед».Турнир прогнозистов АПЛ. Результаты 19-го тураТурнир прогнозистов АПЛ. Результаты 19-го тураВ рамках 32-го тура АПЛ читатели «Советского спорта» соревновались с обозревателем отдела футбола Артемом Терентьевым.Ренату Саншеш: В «Баварии» я могу учиться у Видаля, Алонсо и АлькантарыПолузащитник «Баварии» Ренату Саншеш объяснил, почему выбрал клуб из Мюнхена и не перешел в «Манчестер Юнайтед», который также проявлял к нему интерес.Мората может воссоединиться с Моуринью в «Манчестер Юнайтед»Как сообщает Calcio Mercato, «Манчестер Юнайтед» стал последним претендентом на форварда мадридского «Реала» Альваро Морату.Рэй Уилкинс: Если «МЮ» не выйдет в Лигу чемпионов, Гризманн откажется от переходаБывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рэй Уилкинс прокомментировал ничью «красных дьяволов» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.Арсен Венгер: Мы находимся под давлением, и лучший способ покончить с этим – больше рисковатьГлавный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал поражение своей команды от «Кристал Пэлас» в 32-м туре АПЛ, а также поведал об отношениях с руководством «пушкарей».«Ливерпуль» включился в борьбу за ван Дейка«Ливерпуль» стал еще одним претендентом на защитника «Саутгемптона» Виргила ван Дейка.«Атлетико» по просьбе Симеоне постарается приобрести ФабрегасаПолузащитник «Челси» Сеск Фабрегас, который является воспитанником «Барселоны», входит в сферу интересов мадридского «Атлетико».«Манчестер Сити» отказался от планов приобретения Алли, Уокера и Роуза«Манчестер Сити» не будет пытаться приобрести игроков «Тоттенхэма» Деле Алли, Кайла Уокера и Дэнни Роуза, сообщает Daily Mail.Диего Коста: Азар – симпатичный парень, который удивляет меня каждый деньФорвард «Челси» Диего Коста рассказал об отношении к своему партнеру по клубу Эдену Азару, отметив сильные стороны бельгийского полузащитника.«Арсенал» рассматривает Овермарса на пост спортивного директора«Арсенал» продолжает присматриваться к кандидатам на пост спортивного директора, который появится в клубе со следующего сезона.«Милан» намерен продать Бакку и пригласить СтарриджаФорвард «Ливерпуля» Даниэл Старридж может перебраться в чемпионат Италии грядущим летом.«Арсенал» готов платить Санчесу 300 000 фунтов в неделюФорвард лондонского «Арсенала» Алексис Санчес может стать самым высокооплачиваемым футболистом премьер-лиги.«Лестер» предлагает 30 миллионов фунтов за игрока «Мидлсбро»Защитник «Мидлсбро» Бен Гибсон может перейти в «Лестер» будущим летом.«Челси» предлагает за Белотти 59 млн евроФорвард «Торино» Андреа Белотти может перебраться в чемпионат Англии по окончании текущего сезона. Об этом сообщает издание Tuttosport.Каррагер назвал лучших игроков, с которыми ему пришлось играть в одной командеБывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер, который ныне работает экспертом на телеканале Sky Sports, назвал свою команду мечты.Месут Озил: Выход «Арсенала» в Лигу чемпионов важнее, чем контракт Венгера, Озила или СанчесаПолузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил выразил мнение, что команда должна сконцентрироваться на завоевании места в топ-4 АПЛ, которое позволит выйти в Лигу чемпионов.
Хоккей
День в истории. Илье Ковальчуку исполнилось 34 года
Хоккей
«Сент-Луис» в гостях обыграл «Миннесоту»
Хоккей
«Монреаль» в овертайме обыграл «Рейнджерс», Радулов забросил решающую шайбу
Хоккей
Гол Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Коламбус»
все новости
Ливерпуль
Ливерпулькалендарьстатистика
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости