День в истории. 28 лет со дня трагедии на «Хиллсборо»

Сегодня очередная годовщина трагедии на стадионе «Хиллсборо» в Шеффилде во время матча 1/2 финала Кубка Англии «Ноттингем Форест» - «Ливерпуль».

На стадионе возникла давка из-за неграмотных действий полиции, которая позволила болельщикам пройти на и так уже переполненную трибуну. На шестой минуте матч был остановлен, но полицейские не пропускали страдающих давки людей на поле, приняв их попытки прорваться на поле за хулиганские.

На месте трагедии погибли 82 человека, в тот же день в больницах скончались еще 14 человек, еще один, 14-летний Ли Николь, умер в больнице 19 апреля, а еще через четыре года, 3 марта 1993 года, от аппарата искусственного поддерживания жизни был отключен 22-летний Тони Бланд, проведший всеэто время в коме и ставший 96-й жертвой давки.

«Ливерпуль» чтит память 96 погибших болельщиков. Так, команда отказывается проводить матчи в годовщину трагедии в знак уважения. Свой матч против «Вест Брома» в чемпионате Англии «Ливерпуль» проведет в воскресенье.