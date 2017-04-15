Кросби забросил 50-ю шайбу в плей-офф за карьеру
Капитан «Питтсбурга»
Сидни Кросби открыл счет во втором матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Коламбусом»
(4:1).
На девятой минуте первого периода 29-летний канадец отправил шайбу в ворота Сергея Бобровского после передач форвардов Джейка Гюнцеля и Конора Шири.
Этот гол стал для Кросби первым в нынешнем розыгрыше и 50-м за карьеру в плей-офф. Он занимает третье место в списке лучших снайперов в истории клуба после Марио Лемье (76) и Яромира Ягра (65).
Всего же в 126 матчах в плей-офф за карьеру форвард набрал 140 (50+90) очков.
Напомним, «Питтсбург» повел в серии со счетом 2-0. Третий матч пройдет 16 апреля на льду «Коламбуса».
Матч
Питтсбург - Коламбус - 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
Голы:
Кросби (Шири, Гентзел), 8:31 (1:0). Саад (Веннберг, Джонс), 27:00 (1:1). Гентзел (Кросби, Коул), 27:51 (2:1). Малкин (Кросби, Коул), 42:01 (3:1). Хорнквист (Каллен, Кюнхакль), 59:14 (4:1).
Место и дата
15 апреля 02:00, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция