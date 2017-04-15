Сергей Бобровский: Если команда проиграла два матча, то вратарь должен играть лучше

Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский оценил свою игру в первых двух матчах серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Питтсбургом».

«Я могу играть лучше. Если команда проиграла два матча, то вратарь должен играть лучше. Серия продолжается, и я буду работать», – приводит слова Бобровского официальный сайт НХЛ.

Отметим, что в первом матче серии 28-летний российский голкипер отразил 26 бросков, а во втором – 28.

С учетом регулярного чемпионата Бобровский проиграл шесть матчей подряд, пропустив в них 19 шайб.

Напомним, «Питтсбург» ведет в серии со счетом 2-0. Третий матч пройдет 16 апреля на льду «Коламбуса».