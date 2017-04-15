Сергей Бобровский: Если команда проиграла два матча, то вратарь должен играть лучше
Голкипер «Коламбуса»
Сергей Бобровский оценил свою игру в первых двух матчах серии первого раунда
плей-офф НХЛ с «Питтсбургом».
«Я могу играть лучше. Если команда проиграла два матча, то вратарь должен играть лучше. Серия продолжается, и я буду работать», – приводит слова Бобровского официальный сайт НХЛ.
Отметим, что в первом матче серии 28-летний российский голкипер отразил 26 бросков, а во втором – 28.
С учетом регулярного чемпионата Бобровский проиграл шесть матчей подряд, пропустив в них 19 шайб.
Напомним, «Питтсбург» ведет в серии со счетом 2-0. Третий матч пройдет 16 апреля на льду «Коламбуса».
Матч
Питтсбург - Коламбус - 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
Голы:
Кросби (Шири, Гюнцель), 8:31 (1:0). Саад (Веннберг, Джонс), 27:00 (1:1). Гюнцель (Кросби, Коул), 27:51 (2:1). Малкин (Кросби, Коул), 42:01 (3:1). Хорнквист (Каллен, Кюнхакль), 59:14 (4:1 - п.в.).
Место и дата
15 апреля 02:00, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция