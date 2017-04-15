Полиция сомневается в причастности ИГИЛ ко взрыву в Дортмунде

Немецкая полиция продолжает расследование взрыва в Дортмунде возле автобуса «Боруссии» перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против «Монако».

Как сообщает ВВС, у полиции появились серьезные сомнения в причастности радикальных исламистов к данному инциденту. Указывается, что это преступление могли совершить футбольные хулиганы либо политические экстремисты (правого или левого толка). Есть подозрения, что письма «во имя Аллаха, найденные на месте взрыва были написано для того, чтобы сбить следствие с правильного пути.

Кроме того, специалисты указывают, что члены ИГИЛ обычно не оставляют таких писем, а также что есть много других признаков, нетипичных для этой организации. Террористическая организация ИГИЛ запрещена на территории РФ.

Напомним также, что матч «Боруссии» и «Монако» был сыгран на день позже, чем планировалось, и закончился победой монегасков со счетом 3:2.