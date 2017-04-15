Смотри турнир ACB 57 на сайте «Советского спорта». Начало — 18:00 мск
15 апреля на сайте «Советского спорта» вы сможете увидеть турнир по смешанным единоборствам ACB 57 в прямом эфире. Начало поединков — 18:00 по московскому времени.
Файткард турнира ACB 57
Петр
Ян (Россия) - Магомед
Магомедов (Россия)
Александр Сарнавский (Россия) - Эдуард Вартанян (Россия)
Ибрагим Чужигаев (Россия) - Вячеслав Василевский (Россия)
Устармагомед Гаджидаудов (Россия) vs Расул Шовхалов (Россия)
Руслан Абильтаров (Украина) - Расул Албасханов (Россия)
Азамат Мурзаканов (Россия) - Георгий Сакаев (Россия)
Матеус Маттос (Бразилия) - Магомед Гиназов (Россия)
Акоп Степанян (Россия) - Мухамед Коков (Россия)
Максим Футин (Россия) - Иса Умаров (Россия)
Александр Педусон (Россия) - Расул Эдиев (Россия)
Рустам Асуев (Россия) - Давид Кубас (Перу)
Юкинори Аказава (Япония) — Рамазан Курмагомедов (Россия)