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Смотри турнир ACB 57 на сайте «Советского спорта». Начало — 18:00 мск

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

15 апреля на сайте «Советского спорта» вы сможете увидеть турнир по смешанным единоборствам ACB 57 в прямом эфире. Начало поединков — 18:00 по московскому времени.

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Файткард турнира ACB 57

Петр Ян (Россия) - Магомед Магомедов (Россия)
Александр Сарнавский (Россия) - Эдуард Вартанян (Россия)
Ибрагим Чужигаев (Россия) - Вячеслав Василевский (Россия)
Устармагомед Гаджидаудов (Россия) vs Расул Шовхалов (Россия)
Руслан Абильтаров (Украина) - Расул Албасханов (Россия)
Азамат Мурзаканов (Россия) - Георгий Сакаев (Россия)
Матеус Маттос (Бразилия) - Магомед Гиназов (Россия)
Акоп Степанян (Россия) - Мухамед Коков (Россия)
Максим Футин (Россия) - Иса Умаров (Россия)
Александр Педусон (Россия) - Расул Эдиев (Россия)
Рустам Асуев (Россия) - Давид Кубас (Перу)
Юкинори Аказава (Япония) — Рамазан Курмагомедов (Россия)

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