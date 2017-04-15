Левандовски вернулся к тренировкам
Форвард «Баварии» Роберт Левандовски вернулся к тренировкам
после травмы. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Сообщается, что поляк приступил к тренировкам в общей
группе. «Левандовски
прекрасно чувствует себя», - сказал главный тренер команды Карло Анчелотти. При
этом нападающий все равно не сможет принять участия в матче с «Байером» - перебор желтых карточек.
Матч 29-го тура чемпионата Германии «Байер» - «Бавария» состоится сегодня и начнется в 19:30 по Москве. В текущем сезоне 28-летний Роберт Левандовски провел 40 матчей за «Баварию» и забил 38 мячей при восьми голевых передачах.
Матч
Место и дата
15 апреля 19:30, БайАрена, Онлайн-трансляция
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