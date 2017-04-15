Форвард «Баварии» Роберт Левандовски вернулся к тренировкам после травмы. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что поляк приступил к тренировкам в общей группе. «Левандовски прекрасно чувствует себя», - сказал главный тренер команды Карло Анчелотти. При этом нападающий все равно не сможет принять участия в матче с «Байером» - перебор желтых карточек.

Матч 29-го тура чемпионата Германии «Байер» - «Бавария» состоится сегодня и начнется в 19:30 по Москве. В текущем сезоне 28-летний Роберт Левандовски провел 40 матчей за «Баварию» и забил 38 мячей при восьми голевых передачах.