Джон Торторелла: Горжусь командой, мы залижем раны и будем снова биться
Главный тренер «Коламбуса»
Джон Торторелла, несмотря на поражение, остался доволен игрой своей команды во
втором матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Питтсбургом» (1:4).
«У нас многое получалось так, как надо. Я горжусь командой. Горжусь тем, как они себя держали, как выполняли наше задание. Мы встретимся с ребятами завтра, залижем раны и будем снова биться», – приводит слова Тортореллы официальный сайт НХЛ.
Напомним, после двух домашних матчей «Питтсбург» ведет в серии со счетом 2-0. Третий матч пройдет 16 апреля на льду «Коламбуса».
Отметим, что с учетом регулярного чемпионата «голубые жакеты» потерпели восьмое поражение в девяти последних матчах.
Матч
Питтсбург - Коламбус - 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
Голы:
Кросби (Шири, Гюнцель), 8:31 (1:0). Саад (Веннберг, Джонс), 27:00 (1:1). Гюнцель (Кросби, Коул), 27:51 (2:1). Малкин (Кросби, Коул), 42:01 (3:1). Хорнквист (Каллен, Кюнхакль), 59:14 (4:1 - п.в.).
Место и дата
15 апреля 02:00, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция