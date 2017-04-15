Джон Торторелла: Горжусь командой, мы залижем раны и будем снова биться

Главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла, несмотря на поражение, остался доволен игрой своей команды во втором матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Питтсбургом» (1:4).

«У нас многое получалось так, как надо. Я горжусь командой. Горжусь тем, как они себя держали, как выполняли наше задание. Мы встретимся с ребятами завтра, залижем раны и будем снова биться», – приводит слова Тортореллы официальный сайт НХЛ.

Напомним, после двух домашних матчей «Питтсбург» ведет в серии со счетом 2-0. Третий матч пройдет 16 апреля на льду «Коламбуса».

Отметим, что с учетом регулярного чемпионата «голубые жакеты» потерпели восьмое поражение в девяти последних матчах.