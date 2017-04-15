Карло Анчелотти: Все наши мысли о «Байере», не хочу говорить о «Реале»

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти сказал, что его команда сейчас думает только о «Байере» и не вспоминает поражение от мадридского «Реала» в Лиге чемпионов (1:2).

«Я не хочу говорить о матче против «Реала». Сейчас мы полностью сконцентрированы на игре в Леверкузене. Нам предстоит важный матч. Мы хотим показать хороший футбол и победить.

Конечно, мы недовольны результатом (матча с «Реалом). Я хорошо знаю своих игроков и уверен, что завтра они продемонстрируют характер и индивидуальное мастерство. Я считаю, что мы можем дать достойный ответ.

А потом у нас будет время, чтобы поразмышлять над ответной игрой с «Реалом». «Байер» - хорошая команда. Они играют в агрессивный, быстрый футбол и хорошо контратакуют», - цитирует Анчелотти официальный сайт «Баварии».

Матч «Байер» - «Бавария» начнется в 19:30 по Москве.