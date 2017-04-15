Карло Анчелотти: Все наши мысли о «Байере», не хочу говорить о «Реале»
Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти сказал, что его
команда сейчас думает только о «Байере» и не вспоминает поражение от
мадридского «Реала» в Лиге чемпионов (1:2).
«Я не хочу говорить о матче против «Реала». Сейчас мы полностью
сконцентрированы на игре в Леверкузене. Нам предстоит важный матч. Мы хотим
показать хороший футбол и победить.
Конечно, мы недовольны результатом (матча с «Реалом). Я хорошо
знаю своих игроков и уверен, что завтра они продемонстрируют характер и
индивидуальное мастерство. Я считаю, что мы можем дать достойный ответ.
А потом у нас будет время, чтобы поразмышлять над ответной игрой
с «Реалом». «Байер» - хорошая команда. Они играют в агрессивный, быстрый футбол
и хорошо контратакуют», - цитирует Анчелотти официальный сайт «Баварии».
Матч «Байер» - «Бавария» начнется в 19:30 по Москве.
Матч
Место и дата
15 апреля 19:30, БайАрена, Онлайн-трансляция