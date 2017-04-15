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Майк Салливан: Кросби, Гюнцель и Шири – очень быстрые игроки, против них тяжело обороняться

Источник:  NHLКомментарии

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан после победы над «Коламбусом» (4:1) во втором матче серии первого раунда плей-офф НХЛ высказался о тройке Джейк Гюнцель – Сидни Кросби – Конор Шири.

«Это три очень хороших игрока. Они играют с полной отдачей. Идут в борьбу. Они очень быстрые и хорошо чувствуют хоккей. Против них тяжело обороняться», – приводит слова Салливана официальный сайт НХЛ.

Отметим, что тройка Кросби организовала первые два гола «пингвинов». На девятой минуте первого периода капитан «Питтсбурга» открыл счет. А на восьмой минуте второго периода Гюнцель снова вывел команду вперед.

Напомним, после двух домашних матчей «Питтсбург» ведет в серии со счетом 2-0. Третий матч пройдет 16 апреля на льду «Коламбуса».

Матч

Питтсбург - Коламбус - 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Голы:

Кросби (Шири, Гюнцель), 8:31 (1:0). Саад (Веннберг, Джонс), 27:00 (1:1). Гюнцель (Кросби, Коул), 27:51 (2:1). Малкин (Кросби, Коул), 42:01 (3:1). Хорнквист (Каллен, Кюнхакль), 59:14 (4:1 - п.в.).

Место и дата

15 апреля 02:00, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция

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