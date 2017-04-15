Александр Радулов: Я очень рад, что мы выиграли, но еще ничего не произошло, счет 1-1
Форвард «Монреаля»
Александр Радулов подвел итог второго матча серии первого раунда плей-офф НХЛ с
«Рейнджерс» (4:3 OT), в котором он забросил победную
шайбу в овертайме.
«Я очень рад, что мы выиграли. Приятно, что мы смогли добиться победы на своей площадке и сравняли счет в серии. Но еще ничего не произошло. Счет 1-1.
Теперь мы будем играть на их поле. Это непросто, но мы собираемся играть так же, как сегодня в последние десять минут третьего периода и в дополнительное время. А это значит, что мы хотим играть по-умному, больше времени проводить в их зоне, а не своей», – приводит слова Радулова официальный сайт НХЛ.
Напомним, «Монреаль» сравнял счет в серии, которая теперь переезжает в Нью-Йорк.
Третий матч пройдет 16 апреля на льду «Рейнджерс».
Матч
Монреаль - Рейнджерс - 4:3 О.Т. (2:1, 0:2, 1:0, 1:0)
Голы:
Петри (Дано, Радулов), 4:05 (1:0). Грабнер 13:48 (1:1). Байрон (Галлахер, Плеканец), 15:42 (2:1). Нэш (Холден, Веси), 29:58 (2:2). Зукарелло (Степан, Смит), 34:47 (2:3). Плеканец (Гальченюк, Радулов), 59:42 (3:3). Радулов (Уэбер, Пачиоретти), 78:34 (4:3).
Место и дата
15 апреля 02:00, Белл Центр, Онлайн-трансляция