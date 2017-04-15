Александр Радулов: Я очень рад, что мы выиграли, но еще ничего не произошло, счет 1-1

Форвард «Монреаля» Александр Радулов подвел итог второго матча серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Рейнджерс» (4:3 OT), в котором он забросил победную шайбу в овертайме.

«Я очень рад, что мы выиграли. Приятно, что мы смогли добиться победы на своей площадке и сравняли счет в серии. Но еще ничего не произошло. Счет 1-1.

Теперь мы будем играть на их поле. Это непросто, но мы собираемся играть так же, как сегодня в последние десять минут третьего периода и в дополнительное время. А это значит, что мы хотим играть по-умному, больше времени проводить в их зоне, а не своей», – приводит слова Радулова официальный сайт НХЛ.

Напомним, «Монреаль» сравнял счет в серии, которая теперь переезжает в Нью-Йорк.

Третий матч пройдет 16 апреля на льду «Рейнджерс».