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Александр Радулов: Я очень рад, что мы выиграли, но еще ничего не произошло, счет 1-1

Источник:  NHLКомментарии

Форвард «Монреаля» Александр Радулов подвел итог второго матча серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Рейнджерс» (4:3 OT), в котором он забросил победную шайбу в овертайме.

«Я очень рад, что мы выиграли. Приятно, что мы смогли добиться победы на своей площадке и сравняли счет в серии. Но еще ничего не произошло. Счет 1-1.

Теперь мы будем играть на их поле. Это непросто, но мы собираемся играть так же, как сегодня в последние десять минут третьего периода и в дополнительное время. А это значит, что мы хотим играть по-умному, больше времени проводить в их зоне, а не своей», – приводит слова Радулова официальный сайт НХЛ.

Напомним, «Монреаль» сравнял счет в серии, которая теперь переезжает в Нью-Йорк.

Третий матч пройдет 16 апреля на льду «Рейнджерс».

Матч

Монреаль - Рейнджерс - 4:3 О.Т. (2:1, 0:2, 1:0, 1:0)

Голы:

Петри (Дано, Радулов), 4:05 (1:0). Грабнер 13:48 (1:1). Байрон (Галлахер, Плеканец), 15:42 (2:1). Нэш (Холден, Веси), 29:58 (2:2). Зукарелло (Степан, Смит), 34:47 (2:3). Плеканец (Гальченюк, Радулов), 59:42 (3:3). Радулов (Уэбер, Пачиоретти), 78:34 (4:3).

Место и дата

15 апреля 02:00, Белл Центр, Онлайн-трансляция

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