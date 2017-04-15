Денис Мантуров: Ефимова бросила вызов всем, кто пытался усомниться в ее мировом лидерстве

Глава высшего наблюдательного совета Всероссийской федерации плавания (ВФП) Денис Мантуров подвели итоги чемпионата России, который завершился в пятницу в бассейне «Олимпийский».

«Результаты чемпионата России показали серьезный настрой наших спортсменов. Рекорд Европы Евгения Рылова, рекорды России, высокие мировые рейтинги лидеров сборной подтверждают, что нашей сборной вполне реально побороться за высокие призовые места на чемпионате мира в Будапеште.

Хочется отметить лидера сборной, одну из главных наших надежд – Юлию Ефимову, которая вновь показала свой чемпионский характер, невероятную силу воли. Возглавив на данном этапе мировой рейтинг на всех трех дистанциях брассом, она бросила вызов всем тем, кто пытался усомниться в ее мировом лидерстве», – приводит «Р-Спорт» слова Мантурова.

Напомним, трехкратный призер Олимпийских игр Ефимова выиграла на чемпионате России все три дистанции брассом (50, 100 и 200 метров).