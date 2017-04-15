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Сорокин будет защищать ворота олимпийской сборной России в матче с Францией

Источник:  ФХРКомментарии

Главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ определился с составом команды на второй матч Еврочелленджа с Францией в Челябинске.

Сборная России:

Илья Сорокин (Эмиль Гарипов);

Андрей Миронов (А) – Михаил Науменков; Иван Телегин – Сергей Андронов (А) – Антон Бурдасов;

Захар Арзамасцев – Игорь Ожиганов; Максим Мамин – Андрей Светлаков – Валерий Ничушкин;

Богдан Киселевич – Владислав Гавриков; Сергей Шумаков – Максим Шалунов – Степан Санников (К);

Ярослав Дыбленко – Артем Блажиевский; Анатолий Голышев – Владимир Ткачев – Егор Коршков, Павел Красковский.

Напомним, в четверг в первом матче Россия проиграла Франции в овертайме (0:1 OT).

Начало матча – 12:00 (мск). 

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