Сорокин будет защищать ворота олимпийской сборной России в матче с Францией
Главный тренер
олимпийской сборной России Олег Браташ определился с составом команды на второй
матч Еврочелленджа с Францией в Челябинске.
Сборная России:
Илья Сорокин (Эмиль Гарипов);
Андрей Миронов (А) – Михаил Науменков; Иван Телегин – Сергей Андронов (А) – Антон Бурдасов;
Захар Арзамасцев – Игорь Ожиганов; Максим Мамин – Андрей Светлаков – Валерий Ничушкин;
Богдан Киселевич – Владислав Гавриков; Сергей Шумаков – Максим Шалунов – Степан Санников (К);
Ярослав Дыбленко – Артем Блажиевский; Анатолий Голышев – Владимир Ткачев – Егор Коршков, Павел Красковский.
Напомним, в четверг в первом матче Россия проиграла Франции в овертайме (0:1 OT).
Начало матча – 12:00 (мск).
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически