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Виктор Васин: В матче «Спартак» – «Зенит» не буду за кого-то болеть

Источник:  «Известия»Комментарии

Защитник ЦСКА Виктор Васин рассказал, чего ждет от игры команды в матче с «Ростовом», а также высказался о центральной игре 23-го тура «Спартак» – «Зенит».

«Ростов» – очень организованная команда, которая в первую очередь всегда делает ставку на оборону. Но, как показывает практика, моменты для взятия ворот возникают в матчах с любыми соперниками. Будем стараться забить – уверен, шансы у нас будут.

«Спартак» – «Зенит»? Это будет очень интересная игра, фактически за шесть очков. Но я не буду за кого-то болеть. Нужно отталкиваться от игр своей команды и ни на кого не надеяться», – приводят «Известия» слова Васина.

Напомним, матч ЦСКА – «Ростов» пройдет на «ВЭБ-Арене» в Москве. Начало – 14:30 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча

Матч

ЦСКА - Ростов

Судья:

Кирилл Левников (Россия)

Место и дата

15 апреля 14:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

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