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Мария Шарапова: Если игроки продолжат критиковать меня, это будет некорректно

Источник:  Tennis.comКомментарии

Российская теннисистка Мария Шарапова ответила на комментарии других игроков, которые считают, что турнирам не следует предоставлять ей wild card.

«Я продолжаю отбывать свое наказание. Зачем на чем-то настаивать? Есть ли какие-то причины для продления дисквалификации? Я их не вижу.

Когда детали дела еще не были известны, у всех было право высказывать свою точку зрения. Но теперь я прошла через независимый арбитражный суд, поэтому нужно остановиться. Если игроки продолжат критиковать меня, это будет некорректно», – сказала Шарапова в интервью Le Parisien.

Напомним, Спортивный арбитражный суд в Лозанне сократил срок дисквалификации Шараповой с двух лет до 15 месяцев.

Шарапова вернется в WTA Tour 26 апреля на турнире в Штутгарте.

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