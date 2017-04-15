Мария Шарапова: Если игроки продолжат критиковать меня, это будет некорректно
Российская
теннисистка Мария Шарапова ответила на комментарии других игроков, которые
считают, что турнирам не следует предоставлять ей wild card.
«Я продолжаю отбывать свое наказание. Зачем на чем-то настаивать? Есть ли какие-то причины для продления дисквалификации? Я их не вижу.
Когда детали дела еще не были известны, у всех было право высказывать свою точку зрения. Но теперь я прошла через независимый арбитражный суд, поэтому нужно остановиться. Если игроки продолжат критиковать меня, это будет некорректно», – сказала Шарапова в интервью Le Parisien.
Напомним, Спортивный арбитражный суд в Лозанне сократил срок дисквалификации Шараповой с двух лет до 15 месяцев.
Шарапова вернется в WTA Tour 26 апреля на турнире в Штутгарте.
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