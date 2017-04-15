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Президент «Урала» отказался станцевать в костюме шмеля или майонеза в случае победы в Кубке России

Источник:  ФК «Урал»Комментарии

Президент «Урала» Григорий Иванов не поддержал идею болельщика, предложившего ему станцевать в костюме шмеля или майонеза в случае победы команды в Кубке России.

В связи с историческим для клуба событием Иванов и главный тренер «Урала» Александр Тарханов провели встречу с преданными болельщиками, на которой один из поклонников клуба предложил президенту станцевать в костюме шмеля или майонеза, если «Урал» станет обладателем Кубка России.

Иванов такую идею не поддержал, но пообещал, что в случае победы в Кубке России обязательно станцует вприсядку в аэропорту Кольцово вместе с теми болельщиками, которые будут встречать команду.

Напомним, финал Кубка России «Урал» – «Локомотив» пройдет 2 мая на олимпийском стадионе «Фишт» в Сочи.

Матч

Урал - Локомотив

Место и дата

02 мая 18:45, Фишт, Онлайн-трансляция

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