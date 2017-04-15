Крэйг Шекспир: «Лестер» еще не обезопасил себя от вылета из АПЛ
Главный тренер «Лестера» Крэйг Шекспир поделился ожиданиями от матча 33-го тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас».
- У соперника отличная линия атаки — Бентеке, Заха, Таунсенд. Но мы должны сохранять хладнокровие. Мы ожидаем тяжелую игру, всем командам из нижней части таблицы нужны очки. Никто в «Лестере» не может сказать, что мы уже обезопасили себя от вылета из АПЛ, - заявил Шекспир.
Напомним, «Лестер» занимает 11-ю строчку турнирной таблицы премьер-лиги. В шести последних встречах национального первенства команда Шекспира одержала пять побед.
Матч
Место и дата
15 апреля 17:00, Селхерст Парк, Онлайн-трансляция
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