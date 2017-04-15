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Уорд назвал Гильермо Ригондо лучшим боксером мира независимо от весовой категории

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  BoxingsceneКомментарии

Чемпион мира в полутяжелом весе Андре Уорд назвал 36-летнего кубинца Гильермо Ригондо лучшим боксером мира.

- Никто не уделяет ему должного внимания — у Ригондо 300 боев в любителях, две золотые олимпийские медали, успешная профессиональная карьера, но, увы, он не получает признания, - заявил Уорд.

В пятерку лучших боксеров мира на данный момент Андре также включил американцев Теренса Кроуфорда и Кита Турмана, а также украинца Василия Ломаченко и мексиканца Сауля Альвареса.

Отметим, что Уорд не упомянул в своем рейтинге как россиянина Сергея Ковалева, с которым он проведет повторный поединок 17 июня в Лас-Вегасе, так и самого себя.

Гильермо Ригондо в программе того же вечера сразится с мексиканцем Мойзесом Флоресом.


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