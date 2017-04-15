Андрей Сафронов: «Динамо» будет стараться вернуться на ту вершину, куда мы поднимались два раза

Генеральный директор «Динамо» Андрей Сафронов объявил о задачах команды на следующий сезон.

«Задачи, поставленные на сезон, не меняются. Этот сезон мы закончили очень рано, мы на это не рассчитывали. Как я уже говорил, это не команда СКА нас обыграла, это мы сами им проиграли.

Жизнь продолжается, будем стараться вернуться на ту вершину, куда мы поднимались два раза. Других задач у нас не может быть», – приводит «Р-Спорт» слова Сафронова.

Накануне «Динамо» объявило о назначении Владимира Воробьева главным тренером команды.

В нынешнем сезоне бело-голубые заняли третье место Западной конференции, а в плей-офф проиграли СКА во втором раунде (1-4).

Напомним, «Динамо» является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2012, 2013).