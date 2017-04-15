Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Амкар1 : 1Уфа
Футбол  ЦСКА- : -Ростов
Футбол  Анжи- : -Крылья Советов
Футбол  Интер0 : 0Милан
Хоккей  США (U-18)- : -Россия (U-18)
Футбол  Рубин- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Месси будет присутствовать на рассмотрении своего дела в штаб-квартире ФИФА

Источник:  Mundo DeportivoКомментарии

Лионель Месси посетит штаб-квартиру ФИФА, где 4 мая будет слушаться дело о его дисциплинарном нарушении.

Напомним, в матче квалификации ЧМ-2018 со сборной Чили аргентинский форвард в нецензурной форме оскорбил арбитра.

За это Месси был дисквалифицирован на 4 игры и подвергнут штрафу в размере 10 тысяч швейцарских франков.

Ассоциация футбола Аргентины надеется добиться пересмотра наказания Лионеля.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Агент Тельо считает, что его клиент не останется в «Фиорентине»Футбольный агент Хосе Мария Оробигт, представляющий интересы нападающего «Фиорентины» Кристиана Тельо, обратился к руководству итальянского клуба.Жерар Пике: Хочу напомнить, что «Барселона» находилась в дерьме до назначения Луиса ЭнрикеЗащитник «Барселоны» Жерар Пике заступился за тренера сине-гранатовых Луиса Энрике после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом» (0:3).Турки бушуют в Лионе, ЦСКА ждет нового нигерийца, а «Вашингтон» начинает плей-офф с победы. Главные новости утраТурки бушуют в Лионе, ЦСКА ждет нового нигерийца, а «Вашингтон» начинает плей-офф с победы. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать утро с главных событий утра пятницы.Гарсия вошел в список кандидатов на пост главного тренера «Барселоны»Наставник австрийского «Зальцбурга» Оскар Гарсия может стать новым главным тренером «Барселоны», сообщает Sport.es.Луис Энрике резко раскритиковал Неймара и Пике после матча с «Ювентусом»Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике устроил «разбор» полетов после поражения команды от «Ювентуса» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (0:3).Эдгардо Бауса: Ни Месси, ни Маскерано не влияли на то, кого я приглашаю в сборнуюБывший главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса объяснил, почему не приглашал в команду форварда «Интера» Мауро Икарди.Сампаоли согласился возглавить сборную АргентиныГлавный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли согласился возглавить сборную Аргентины, сообщает Marca.День в истории. Карлесу Пуйолю исполнилось 39 летСегодня отмечает день рождения известный защитник из Испании Карлес Пуйоль. Ему исполнилось 39 лет.«Барселона» докатилась. Почему каталонцы проиграли «Ювентусу»«Барселона» докатилась. Почему каталонцы проиграли «Ювентусу»«Барса» уступила в Турине «Ювентусу» со счетом 0:3. «Советский спорт» называет одну из версий происходящего с сине-гранатовыми.Георгий Черданцев: Любой, кто на полном серьезе вспоминает «ПСЖ», должен принять решение о смене полаКомментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев оставил запись на своей странице в Twitter после первой игры между «Ювентусом» и «Барселоной» в четвертьфинале Лиги чемпионов.Александр Шмурнов: Ракитич вместо Хави – как плевок вместо фонтанаКомментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов высказался об игре полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича на матче с «Ювентусом» в 1/4 финала Лиги чемпионов.Джорджо Кьеллини: Мы достаточно опытны и понимаем, что дело еще не законченоЗащитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини подвел итоги первого матча ¼ финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (3:0) на «Ювентус Стэдиум» в Турине.«Севилья» считает неуважительными контракты Федерации футбола Аргентины с Сампаоли«Севилья» опубликовала заявление по поводу появившейся информации о том, что Федерация футбола Аргентины намерена провести переговоры с главным тренером команды Хорхе Сампаоли.Пауло Дибала: В Барселоне мы не можем позволить себе уничтожить все, чего добились в первой игреФорвард «Ювентуса» Пауло Дибала подвел итоги первого матча ¼ финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (3:0) на «Ювентус Стэдиум» в Турине.Сампаоли в субботу проведет переговоры с Федерацией футбола АргентиныГлавный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли в субботу обсудить возможность своего назначения на пост главного тренера сборной Аргентины.Массимилиано Аллегри: Если «Барселона» забила 6 мячей «ПСЖ», она может забить нам 4Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу своей команды над «Барселоной» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.Константин Генич: «Ювентус» преподал «Барселоне» самый настоящий мастер-классКомментатор «Матч ТВ» Константин Генич прокомментировал результат матча «Ювентус» - «Барселона» (3:0) в 1/4 финала Лиги чемпионов.Срыв игры «Боруссия» – «Монако» из-за взрыва бомб и «сухая» победа «Юве» над «Барсой». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра среды.Андрес Иньеста: Сегодня допустили слишком много ошибокПолузащитник «Барселоны» Андреас Иниеста прокомментировал поражение от «Ювентуса» (0:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.Пауло Дибала: Всегда мечтал о таких матчах в детствеФорвард «Ювентуса» Пауло Дибала прокомментировал победу над «Барселоной» (3:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Бокс
Уорд назвал Гильермо Ригондо лучшим боксером мира независимо от весовой категории
Футбол
Крэйг Шекспир: «Лестер» еще не обезопасил себя от вылета из АПЛ
Хоккей
Владислав Третьяк: Слова Зарипова о балете? Знаете, ему бы надо шайбы забивать
Футбол
Президент «Урала» отказался станцевать в костюме шмеля или майонеза в случае победы в Кубке России
все новости
Аргентина
Аргентинакалендарьстатистика
Барселона
Барселонакалендарьстатистика
Лионель Месси
Лионель Мессивсе новости
ФИФА
ФИФА