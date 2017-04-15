Месси будет присутствовать на рассмотрении своего дела в штаб-квартире ФИФА
Лионель Месси посетит штаб-квартиру ФИФА, где 4 мая будет слушаться дело о его дисциплинарном нарушении.
Напомним, в матче квалификации ЧМ-2018 со сборной Чили аргентинский форвард в нецензурной форме оскорбил арбитра.
За это Месси был дисквалифицирован на 4 игры и подвергнут штрафу в размере 10 тысяч швейцарских франков.
Ассоциация футбола Аргентины надеется добиться пересмотра наказания Лионеля.
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