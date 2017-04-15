Владимир Воробьев: Игроки «Динамо» будут больше думать об атаке
Новый главный тренер «Динамо»
Владимир Воробьев рассказал о том, как изменится команда в следующем сезоне.
«Больше думать об атаке (игроки будут), чтобы наш хоккей нравился болельщикам. Но по-прежнему самое главное – победа. С большим оптимизмом будем смотреть вперед», – приводит «Р-Спорт» слова Воробьева.
Напомним, Воробьев накануне официально был назначен главным тренером «Динамо».
Ранее он входил в тренерский штаб Сергея Орешкина, который ушел в отставку после вылета команды из плей-офф.
В нынешнем сезоне «Динамо» заняло третье место Западной конференции, а в плей-офф проиграло СКА во втором раунде (1-4).
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