Владимир Воробьев: Игроки «Динамо» будут больше думать об атаке

Новый главный тренер «Динамо» Владимир Воробьев рассказал о том, как изменится команда в следующем сезоне.

«Больше думать об атаке (игроки будут), чтобы наш хоккей нравился болельщикам. Но по-прежнему самое главное – победа. С большим оптимизмом будем смотреть вперед», – приводит «Р-Спорт» слова Воробьева.

Напомним, Воробьев накануне официально был назначен главным тренером «Динамо».

Ранее он входил в тренерский штаб Сергея Орешкина, который ушел в отставку после вылета команды из плей-офф.

В нынешнем сезоне «Динамо» заняло третье место Западной конференции, а в плей-офф проиграло СКА во втором раунде (1-4).