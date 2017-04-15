Рене Фазель: Судьи матча СКА - «Металлург» отработали хорошо, мы должны защищать арбитров

Президент ИИХФ Рене Фазель полагает, что игрокам и болельщикам не следует заострять внимание на теме судейства по ходу финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина.

- Что касается игры, мы увидели настоящий спектакль, но одна вещь меня очень удивила - все эти разговоры про работу арбитров. Я совсем этого не понимаю и, честное слово, просто поражен, - признался Фазель. По-моему, судьи проделали хорошую работу, просто всегда найдутся недовольные. Более того, если смотреть на работу судей в целом, на протяжении всего плей-офф, ее стоит признать хорошей.

На арбитров, как и на игроков, и тренеров, оказывается огромное давление, но если игроков и тренеров болельщики прощают, то прощать арбитров никто и не думает. Если мы начинаем сомневаться в уровне арбитров, мы ставим под сомнение всю систему, а это очень опасно. И в этой ситуации масла в огонь подливают все, начиная с болельщиков и заканчивая СМИ. Мы должны защищать судей, как делаем это с игроками и тренерами.

Если мы перестанем защищать судей, мы придем к катастрофе; еще раз отмечу, вчера судьи отработали хорошо, не допустив ошибок, которые могли бы повлиять на результат матча, - цитирует Фазеля агентство ТАСС.

Пятый матч серии состоится в Магнитогорске 16 апреля. Уже в этот день СКА может стать обладателем Кубка Гагарина.







