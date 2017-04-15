ЦСКА - «Ростов». Оланаре сыграет с первых минут. Стартовые составы команд
Стал известен состав ЦСКА на матч 23-го тура чемпионата России с «Ростовом».
Наш состав на матч золотого и серебряного призёров прошлого сезона! #ЦСКАРостов pic.twitter.com/dDOi5It3Ld— ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 15 апреля 2017 г.
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Игнашевич, В. Березуцкий, Фернандес, Набабкин, Вернблум, Головин, Витиньо, Ионов, Оланаре.
Запасные: Помазун, А. Березуцкий, Щенников, Чалов, Натхо, Гордюшенко, Жамалетдинов, Хасонов.
«Ростов»: Медведев, Терентьев, Мевля, Навас, Кудряшов, Калачёв, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Азмун, Полоз.
Запасные: Гошев, Комиссаров, Киреев, Могилевец, Препелицэ, Байрамян, Симич, Девич.
Матч
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Фернандес, Набабкин, Васин, Игнашевич, Ионов, Вернблум, Головин, Витиньо, Оланаре
Ростов: Медведев, Терентьев, Кудряшов, Навас, Гацкан, Мевля, Ерохин, Нобоа, Калачёв, Полоз, Азмун
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
15 апреля 14:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция