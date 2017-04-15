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ЦСКА – «Ростов». Бухаров пропустит матч из-за перебора желтых карточек

Геннадий Никитов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий «Ростова» Александр Бухаров не попал в заявку своей команды на матч 23-го тура РФПЛ против ЦСКА.

Причина – перебор желтых карточек. В игре прошлого тура с «Локомотивом» Бухаров получил четвертую желтую карточку в текущем чемпионате.

Напомним, что матч ЦСКА – «Ростов» начнется в 14:30.

Матч

ЦСКА - Ростов

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Фернандес, Набабкин, Васин, Игнашевич, Ионов, Вернблум, Головин, Витиньо, Оланаре

Ростов: Медведев, Терентьев, Кудряшов, Навас, Гацкан, Мевля, Ерохин, Нобоа, Калачёв, Полоз, Азмун

Судья:

Кирилл Левников (Россия)

Место и дата

15 апреля 14:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

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