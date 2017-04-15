ЦСКА – «Ростов». Бухаров пропустит матч из-за перебора желтых карточек
Нападающий «Ростова» Александр Бухаров не попал в заявку своей команды на матч 23-го тура РФПЛ против ЦСКА.
Причина – перебор желтых карточек. В игре прошлого тура с «Локомотивом» Бухаров получил четвертую желтую карточку в текущем чемпионате.
Напомним, что матч ЦСКА – «Ростов» начнется в 14:30.
Матч
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Фернандес, Набабкин, Васин, Игнашевич, Ионов, Вернблум, Головин, Витиньо, Оланаре
Ростов: Медведев, Терентьев, Кудряшов, Навас, Гацкан, Мевля, Ерохин, Нобоа, Калачёв, Полоз, Азмун
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
15 апреля 14:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция
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