Владислав Третьяк: У Воробьева и Знарка не будет проблем в сборной, она всех объединяет
Президент ФХР
Владислав Третьяк считает, что противостояние в финальной серии Кубка Гагарина
не помешает тренерам сборной Олегу Знарку и Илье Воробьеву в совместной работе
в национальной команде.
«У Воробьева и Знарка не будет проблем в сборной, хоккей есть хоккей. В финале КХЛ все бьются за золото, за Кубок Гагарина, а вообще у них дружеские отношения. Сборная всех объединяет, так вам скажу», – приводит «Р-Спорт» слова Третьяка.
Напомним, по ходу серии у представителей «Металлурга» не раз возникали вопросы по судейству. Так они были недовольны удалением форварда Даниса Зарипова в третьем периоде четвертого матча, что привело к победной шайбе СКА в большинстве.
В сборной России, которой в мае предстоит сыграть на чемпионате мира в Кельне и Париже, Воробьев является ассистентом Знарка.
Матч
СКА - Металлург Мг - 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)
Голы:
Антипин (Бирюков, Мозякин), 0:27 (0:1). Хафизуллин (Шипачёв, Гусев), 22:39 (1:1). Осала (Сантала), 34:14 (1:2). Зубарев (Прохоркин, Гусев), 41:28 (2:2). Хафизуллин (Херсли, Гусев), 52:05 (3:2 - бол.).
Место и дата
14 апреля 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция