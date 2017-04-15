Владислав Третьяк: У Воробьева и Знарка не будет проблем в сборной, она всех объединяет

Президент ФХР Владислав Третьяк считает, что противостояние в финальной серии Кубка Гагарина не помешает тренерам сборной Олегу Знарку и Илье Воробьеву в совместной работе в национальной команде.

«У Воробьева и Знарка не будет проблем в сборной, хоккей есть хоккей. В финале КХЛ все бьются за золото, за Кубок Гагарина, а вообще у них дружеские отношения. Сборная всех объединяет, так вам скажу», – приводит «Р-Спорт» слова Третьяка.

Напомним, по ходу серии у представителей «Металлурга» не раз возникали вопросы по судейству. Так они были недовольны удалением форварда Даниса Зарипова в третьем периоде четвертого матча, что привело к победной шайбе СКА в большинстве.

В сборной России, которой в мае предстоит сыграть на чемпионате мира в Кельне и Париже, Воробьев является ассистентом Знарка.