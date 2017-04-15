Павел Погребняк: Игра «Зенита» не впечатляет. Луческу - это немного не то
Нападающий московского «Динамо» Павел Погребняк поделился своим видением проблем «Зенита».
- Игра «Зенита», мягко говоря, не впечатляет. Считаю, что летом клуб попытается заполучить нового харизматичного тренера, который будет по духу победителем. Все-таки Луческу – это немного не то. Отсюда и невнятная игра у команды.
Трансферная политика оставляет желать лучшего. Я не про русских даже, а про иностранцев, которые пришли на замену Халку и Витселю, - рассказал Погребняк.
Напомним, «Зенит» отстает от лидирующего в чемпионате России «Спартака» на восемь очков.
Павел Погребняк играл за питерский клуб в 2007 - 2009 годах.
Матч
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
16 апреля 20:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция
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