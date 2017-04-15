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Павел Погребняк: Игра «Зенита» не впечатляет. Луческу - это немного не то

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Павел Погребняк поделился своим видением проблем «Зенита».

- Игра «Зенита», мягко говоря, не впечатляет. Считаю, что летом клуб попытается заполучить нового харизматичного тренера, который будет по духу победителем. Все-таки Луческу – это немного не то. Отсюда и невнятная игра у команды.

Трансферная политика оставляет желать лучшего. Я не про русских даже, а про иностранцев, которые пришли на замену Халку и Витселю, - рассказал Погребняк.

Напомним, «Зенит» отстает от лидирующего в чемпионате России «Спартака» на восемь очков.

Павел Погребняк играл за питерский клуб в 2007 - 2009 годах.

Голосование: Как завершится центральный матч 23-го тура РФПЛ «Спартак» – «Зенит»?

Матч

Спартак - Зенит

Судья:

Александр Егоров (Россия)

Место и дата

16 апреля 20:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция


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