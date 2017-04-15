«Амкар» ушел от поражения в матче с «Уфой»
«Амкар» и «Уфа»
сыграли вничью (1:1) в матче 23-го тура премьер-лиги на стадионе «Звезда» в
Перми.
На 35-й минуте поляк Януш Гол отправил мяч в собственные ворота, после чего «Уфа» повела» в счете.
«Амкар» отыгрался на предпоследней минуте основного времени игры благодаря точному удару хорвата Дарко Бодула. Теперь на счету 28-летнего форварда три гола в 17 матчах премьер-лиги.
Отметим, что «Амкар» пропустил лишь второй гол в домашних матчах нынешнего сезона.
После этой игры у команд осталось равное количество очков, и они догнали идущий на пятом месте «Терек».
В 24-м туре 22 апреля «Амкар» сыграет в гостях с «Локомотивом», а «Уфа» на день раньше примет ЦСКА.
РФПЛ
23-й тур
Матч
Голы
Гол 35 (0:1 - автогол). Бодул 89 (1:1).
Состав
Амкар: Хомич, Зайцев, Милькович (Костюков, 80), Конде, Занев, Гол (Гасилин, 70), Огуде, Гиголаев, Комолов (Баланович, 74), Бодул, Прокофьев
Уфа: Беленов, Йокич, Никитин, Живоглядов, Аликин, Обляков (Зубарев, 85), Пауревич, Засеев (Пуцко, 77), Стоцкий (Сухов, 67), Безденежных, Фатай
Предупреждения:
нет - Аликин, 41; Беленов, 87; Никитин, 90
Судья:
Владимир Москалёв (Россия)
Место и дата
15 апреля 12:00, Звезда, Текстовая трансляция
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча