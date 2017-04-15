«Амкар» ушел от поражения в матче с «Уфой»

«Амкар» и «Уфа» сыграли вничью (1:1) в матче 23-го тура премьер-лиги на стадионе «Звезда» в Перми.

На 35-й минуте поляк Януш Гол отправил мяч в собственные ворота, после чего «Уфа» повела» в счете.

«Амкар» отыгрался на предпоследней минуте основного времени игры благодаря точному удару хорвата Дарко Бодула. Теперь на счету 28-летнего форварда три гола в 17 матчах премьер-лиги.

Отметим, что «Амкар» пропустил лишь второй гол в домашних матчах нынешнего сезона.

После этой игры у команд осталось равное количество очков, и они догнали идущий на пятом месте «Терек».

В 24-м туре 22 апреля «Амкар» сыграет в гостях с «Локомотивом», а «Уфа» на день раньше примет ЦСКА.

РФПЛ

23-й тур

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча