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Александр Ширко: Хочется поздравить «Спартак», но пока рано

Сергей Расторгуев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Шестикратный чемпион России в составе московского «Спартака» рассказал «Советскому спорту» о важности предстоящего поединка между «Спартаком» и «Зенитом».

– Безусловно, для «Спартака» в воскресенье предстоит очень важная игра. «Зенит» и ЦСКА продолжают претендовать на чемпионство. Конкуренты делают всё возможное, чтобы догнать и перегнать «Спартак». Красно-белым очень важно удержать этот очковый задел. И это шанс для спартаковцев остановить одного из конкурентов.

«Зенит» опасен за счет индивидуального мастерства своих игроков. По последним интервью, которые появляются в прессе, видно, что не всё в команде гладко. И всё же, как бы не было всё плохо у петербуржцев, команда продолжает бороться за чемпионство, забыв обо всем, что происходит у них внутри клуба.

В то время, когда я играл за «Спартак», «Зенит» не был конкурентоспособным. Особых задач петербуржцы не решали. Но если учесть, что весь Питер болеет за одну команду, то матчи были интересные и напряженные.

В этом чемпионате еще играть и играть. Хочется, конечно, поздравить уже спартаковцев, но нужно это делать тогда, когда команда станет недосягаема для конкурентов. Сейчас это делать рановато.

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