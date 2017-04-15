Групповой этап The Kiev Major пройдет по швейцарской системе
Организаторы The Kiev Major анонсировали формат группового этапа и распределение призового фонда.
Групповая стадия пройдет 24-25 апреля по швейцарской системе с матчами до двух побед.
16 команд выйдут в плей-офф с форматом single-elimination и матчами до двух побед, а гранд-финал - до трех. Стадия плей-офф состоится 27-30 апреля в Национальном дворце искусств «Украина».
Призовой фонд в 3 миллиона долларов будет распределен следующим образом:
1 место — $1 млн
2 место — $500 тыс.
3-4 место — $250 тыс.
5-8 место — $125 тыс.
9-16 место — $62,5 тыс.
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