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Групповой этап The Kiev Major пройдет по швейцарской системе

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Организаторы The Kiev Major анонсировали формат группового этапа и распределение призового фонда.

Групповая стадия пройдет 24-25 апреля по швейцарской системе с матчами до двух побед.

16 команд выйдут в плей-офф с форматом single-elimination и матчами до двух побед, а гранд-финал - до трех. Стадия плей-офф состоится 27-30 апреля в Национальном дворце искусств «Украина».

Призовой фонд в 3 миллиона долларов будет распределен следующим образом:

1 место — $1 млн
2 место — $500 тыс. 
3-4 место — $250 тыс. 
5-8 место — $125 тыс. 
9-16 место — $62,5 тыс.

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