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ВИДЕО ДНЯ: Президента тунисского клуба пожизненно дисквалифицировали за поцелуй арбитра

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Федерация футбола Туниса пожизненно дисквалифицировала президента клуба «Сфаксьен» Монсефа Хемахема.

Хемахем остался недоволен решением судьи во время матча чемпионата Туниса с клубом «Этуаль дю Сахель» (2:2) назначить пенальти в ворота его команды.

После игры он расцеловал арбитра, прикусил его ухо и потрепал по щеке.

«Сфаксьен» - семикратный чемпион Туниса. Последний раз команда выигрывала национальное первенство в 2005 году. 




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