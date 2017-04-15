ВИДЕО ДНЯ: Президента тунисского клуба пожизненно дисквалифицировали за поцелуй арбитра

Федерация футбола Туниса пожизненно дисквалифицировала президента клуба «Сфаксьен» Монсефа Хемахема.

Хемахем остался недоволен решением судьи во время матча чемпионата Туниса с клубом «Этуаль дю Сахель» (2:2) назначить пенальти в ворота его команды.

После игры он расцеловал арбитра, прикусил его ухо и потрепал по щеке.

«Сфаксьен» - семикратный чемпион Туниса. Последний раз команда выигрывала национальное первенство в 2005 году.









