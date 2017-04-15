Олимпийская сборная России разгромила Францию во втором матче Еврочелленджа
Олимпийская сборная России крупно обыграла команду Франции во втором матче Еврочелленджа.
Игра в Челябинске завершилась со счетом 6:0 в пользу подопечных Олега Браташа.
У победителей отличились Андрей Миронов, Богдан Киселевич, Максим Шалунов, Валерий Ничушкин, Сергей Шумаков и Егор Коршков.
Напомним, в первой встрече, прошедшей в четверг, россияне уступили со счетом 0:1.
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