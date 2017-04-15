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Мутко доволен подготовкой Саранска к чемпионату мира-2018

Источник:  ФИФА (FIFA)Комментарии

Комиссия во главе с президентом РФС Виталием Мутко проинспектировала подготовку Саранска к чемпионату мира 2018 года. 

- С момента последнего визита в республику проделана колоссальная работа. На объектах, возводимых к чемпионату мира, работа идет интенсивно, и важно сохранить взятые темпы. Все запланированные мероприятия реализуются в срок, что очень важно, поскольку появляется возможность протестировать некоторые из возводимых объектов заблаговременно, - цитирует Мутко официальный сайт ФИФА.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. 

Стадион в Саранске ориентировочно будет вмещать 45 015 зрителей.


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