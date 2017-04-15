Мутко доволен подготовкой Саранска к чемпионату мира-2018
Комиссия во главе с президентом РФС Виталием Мутко проинспектировала подготовку Саранска к чемпионату мира 2018 года.
- С момента последнего визита в республику проделана колоссальная работа. На объектах, возводимых к чемпионату мира, работа идет интенсивно, и важно сохранить взятые темпы. Все запланированные мероприятия реализуются в срок, что очень важно, поскольку появляется возможность протестировать некоторые из возводимых объектов заблаговременно, - цитирует Мутко официальный сайт ФИФА.
Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.
Стадион в Саранске ориентировочно будет вмещать 45 015 зрителей.
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