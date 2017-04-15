Константин Генич: «Зенит» будеть лезть вперед, отступать ему некуда

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич рассказал об ожиданиях перед матчем 23-го тура «Спартак» – «Зенит» на «Открытие Арене».

«Отступать «Зениту» некуда. Он должен рисковать и, несмотря на то, что играет на выезде, будет лезть вперед. Ничья команде Луческу ничего не даст – отрыв от «Спартака» останется тем же – поэтому питерцы совершенно точно будут настраиваться на победу. Как говорил Николай Старостин, после плохой игры должна идти хорошая. А хуже, чем с «Анжи», эта команда сыграть просто не может.

С точки зрения тактики «Спартак» выглядит убедительнее. Но с точки зрения индивидуального класса игроков, «Зенит», естественно, не уступает. Многое будет решаться в середине поля – и здесь, как мне кажется, у «Спартака» небольшое преимущество. Все-таки тройка Фернандо – Зобнин – Глушаков выглядит стройнее и понятнее, чем та ротация, которая есть у Луческу. Хави Гарсия то играет, то нет. Выходил Юсупов. Есть Эрнани. Но понимания, кто кого подстраховывает, у «Зенита» нет», – приводит слова Генича официальный сайт «Матч ТВ».

Напомним, матч «Спартак» – «Зенит» пройдет 16 апреля. Начало – 20:00 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча