Константин Генич: «Зенит» будеть лезть вперед, отступать ему некуда
Комментатор «Матч ТВ»
Константин Генич рассказал об ожиданиях перед матчем 23-го тура «Спартак» – «Зенит»
на «Открытие Арене».
«Отступать «Зениту» некуда. Он должен рисковать и, несмотря на то, что играет на выезде, будет лезть вперед. Ничья команде Луческу ничего не даст – отрыв от «Спартака» останется тем же – поэтому питерцы совершенно точно будут настраиваться на победу. Как говорил Николай Старостин, после плохой игры должна идти хорошая. А хуже, чем с «Анжи», эта команда сыграть просто не может.
С точки зрения тактики «Спартак» выглядит убедительнее. Но с точки зрения индивидуального класса игроков, «Зенит», естественно, не уступает. Многое будет решаться в середине поля – и здесь, как мне кажется, у «Спартака» небольшое преимущество. Все-таки тройка Фернандо – Зобнин – Глушаков выглядит стройнее и понятнее, чем та ротация, которая есть у Луческу. Хави Гарсия то играет, то нет. Выходил Юсупов. Есть Эрнани. Но понимания, кто кого подстраховывает, у «Зенита» нет», – приводит слова Генича официальный сайт «Матч ТВ».
Напомним, матч «Спартак» – «Зенит» пройдет 16 апреля. Начало – 20:00 (мск).
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча
Матч
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
16 апреля 20:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция