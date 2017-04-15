Анонсирован список аналитиков и комментаторов на The Kiev Major
Valve представила список комментаторов и аналитиков русскоязычной студии The Kiev Major.
Valve анонсировала список талантов русскоязычной студии #KievMajor.— Dota2RuHub (@dota2ruhub) 14 апреля 2017 г.
Подробнее о турнире на сайте:https://t.co/qMDY3buXeU#RuHub #Dota2 pic.twitter.com/xgcU0hRuY3
The Kiev Major пройдет с 27 по 30 апреля в Киеве. Призовой фонд турнира составит 3 миллиона долларов.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически