Сергей Игнашевич обновил рекорд чемпионатов России и СССР

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич переписал рекорд чемпионатов страны (СССР и России). Матч 23-го тура РФПЛ против «Ростова» стал для него 428-й игрой за московские клубы в первенствах страны.

До Игнашевича наибольшее число матчей за московские клубы сыграл Виктор Шустиков – 427 (и все за «Торпедо», последний в 1972 году).

Футболист Игры за московские клубы Московские клубы Годы выступлений 1. Игнашевич Сергей 428* Локомотив – 77, ЦСКА – 351 2001-2017 2. Шустиков Виктор 427 Торпедо 1958-1972 3. Черенков Федор 398 Спартак 1978-1991, 1993 4. Семшов Игорь 393* ЦСКА – 10, Торпедо – 216, Динамо – 167 1996-2008, 2010-2013 5. Федотов Владимир 382 ЦСКА 1961-1975

* - выступали в чемпионатах страны также и за нестоличные клубы.