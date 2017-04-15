Сергей Игнашевич обновил рекорд чемпионатов России и СССР
Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич переписал рекорд чемпионатов страны (СССР и России). Матч 23-го тура РФПЛ против «Ростова» стал для него 428-й игрой за московские клубы в первенствах страны.
До Игнашевича наибольшее число матчей за московские клубы сыграл Виктор Шустиков – 427 (и все за «Торпедо», последний в 1972 году).
|
Футболист
|
Игры за московские клубы
|
Московские клубы
|
Годы выступлений
|
1. Игнашевич Сергей
|
428*
|
Локомотив – 77, ЦСКА – 351
|
2001-2017
|
2. Шустиков Виктор
|
427
|
Торпедо
|
1958-1972
|
3. Черенков Федор
|
398
|
Спартак
|
1978-1991, 1993
|
4. Семшов Игорь
|
393*
|
ЦСКА – 10, Торпедо – 216, Динамо – 167
|
1996-2008, 2010-2013
|
5. Федотов Владимир
|
382
|
ЦСКА
|
1961-1975
* - выступали в чемпионатах страны также и за нестоличные клубы.
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