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Левников рассказал Егорову, как бороться с провокациями Дзюбы

Источник:  RT на русскомКомментарии

Бывший президент Коллегии футбольных арбитров РФС Николай Левников рассказал, как главному арбитру матча 23-го тура чемпионата России «Спартак» - «Зенит» Александру Егорову стоит бороться с провокациями нападающего питерцев Артема Дзюбы.

«Егорову следует постоянно находиться рядом с Артемом и не терять концентрации. Нужно четко понимать, что таких футболистов, как Дзюба, зачастую держат руками, но при этом и сами они активно толкаются. Поэтому нужно видеть все детали. Мне кажется, в воскресенье игроки будут с головой в игре и эмоции начнут зашкаливать с первых минут. Надеюсь, что у футболистов просто не останется времени оспаривать решения судьи», - цитирует Левникова RT.

Игра пройдет в воскресенье, начало - в 20:00 мск.

Матч

Спартак - Зенит

Судья:

Александр Егоров (Россия)

Место и дата

16 апреля 20:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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