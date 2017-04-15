Левников рассказал Егорову, как бороться с провокациями Дзюбы
Бывший президент Коллегии футбольных арбитров РФС Николай Левников рассказал, как главному арбитру матча 23-го тура чемпионата России «Спартак» - «Зенит» Александру Егорову стоит бороться с провокациями нападающего питерцев Артема Дзюбы.
«Егорову следует постоянно находиться рядом с Артемом и не терять концентрации. Нужно четко понимать, что таких футболистов, как Дзюба, зачастую держат руками, но при этом и сами они активно толкаются. Поэтому нужно видеть все детали. Мне кажется, в воскресенье игроки будут с головой в игре и эмоции начнут зашкаливать с первых минут. Надеюсь, что у футболистов просто не останется времени оспаривать решения судьи», - цитирует Левникова RT.
Игра пройдет в воскресенье, начало - в 20:00 мск.
Матч
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
16 апреля 20:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция