Билеты на второй поединок Ковалев - Уорд поступили в продажу

Стартовала продажа билетов на повторный поединок между американцем Андре Уордом и россиянином Сергеем Ковалевым.

Об этом сообщил Андре Уорд в своем твиттере.

June 17th. Let's go. Get your tickets for #WardKovalev now. https://t.co/SAAJSZsZFv pic.twitter.com/R3Q5xttADq