Билеты на второй поединок Ковалев - Уорд поступили в продажу
Стартовала продажа билетов на повторный поединок между американцем Андре Уордом и россиянином Сергеем Ковалевым.
Об этом сообщил Андре Уорд в своем твиттере.
June 17th. Let's go. Get your tickets for #WardKovalev now. https://t.co/SAAJSZsZFv pic.twitter.com/R3Q5xttADq— Andre S.O.G. Ward (@andreward) 14 апреля 2017 г.
Напомним, поединок состоится в Лас-Вегасе 17 июня.
В ноябре прошлого года Уорд победил Ковалева единогласным решением судей (114:113 на всех трех картах) и отобрал у него чемпионские пояса WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе.
Гонорар Андре за первый бой составил 5 миллионов долларов США, гонорар Сергея - 2 миллиона. Однако количество проданных платных трансляций телеканалом HBO оказалось ниже ожидаемого, что не позволило организаторам вечера получить высокую прибыль.
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