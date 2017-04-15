Берни Экклстоун: Участие Алонсо в «500 миль Индианаполиса»? Гонщик Формулы-1 должен выступать в Формуле-1

Бывший исполнительный директор «Формулы-1» Берни Экклстоун заявил, что не отпустил бы пилота «Макларена» Фернандо Алонсо выступать в гонке «500 миль Индианаполиса».

«Для Фернандо это, вероятно, хорошо. Но если бы я мог уговорить «Макларен» не отпускать его, то непременно сделал бы это.

Я сказал бы ему: «Подожди, пока у тебя закончится контракт, а потом занимайся тем, что тебе нравится». Гонщик Формулы-1 должен выступать в Формуле-1», – приводит Autosport.com.ru слова Экклстоуна.

Напомним, 28 мая Алонсо пропустит шестой этап сезона Гран-при Монако из-за того, что в этот день выступит в США в гонке «500 миль Индианаполиса». В «Макларене» Алонсо заменит бывший призовой пилот команды британец Дженсон Баттон.