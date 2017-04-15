Владислав Третьяк: Потолок зарплат в КХЛ надо понижать

Владислав Третьяк: У Воробьева и Знарка не будет проблем в сборной, она всех объединяет

Президент ФХР Владислав Третьяк считает, что противостояние в финальной серии Кубка Гагарина не помешает тренерам сборной Олегу Знарку и Илье Воробьеву в совместной работе в национальной команде.