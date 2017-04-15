Владислав Третьяк: Потолок зарплат в КХЛ надо понижать
Президент ФХР Владислав Третьяк считает, что потолок зарплат в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) необходимо понизить для развития хоккея.
«И у нас, и в НХЛ есть богатые, менее богатые и не очень богатые клубы, - цитирует Третьяка ТАСС. - Но там есть потолок зарплат. Думаю, для будущего потолок надо понижать и в клубах надо уменьшить. Есть клубы очень богатые, но есть те, которые по месяцу не выплачивают деньги, а есть те, которые собирают всех лучших игроков».
Потолок зарплат в сезоне КХЛ-2016/17 составляет 950 млн рублей.
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