Сергей Семак: Конечно, мы расстроены игрой и результатом

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак дал комментарий по итогам выездного матча с «Амкаром» в 23-м туре чемпионата России.

- Конечно, мы не можем быть довольны результатом и игрой. В первом тайме играли лучше, во втором – хуже. Обидно пропускать в самом конце встречи. Разберемся, почему пропустили. Все расстроены результатом, хотели сыграть лучше, - заявил Семак.

На 35-й минуте поляк Януш Гол отправил мяч в собственные ворота, после чего «Уфа» повела» в счете.

«Амкар» отыгрался на предпоследней минуте основного времени игры благодаря точному удару хорвата Дарко Бодула. Теперь на счету 28-летнего форварда три гола в 17 матчах премьер-лиги.

После этой игры у команд осталось равное количество очков, и они догнали идущий на пятом месте «Терек».

В 24-м туре 22 апреля «Амкар» сыграет в гостях с «Локомотивом», а «Уфа» на день раньше примет ЦСКА.